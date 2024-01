Władcy przestworzy - dlaczego serialu nie stworzyło HBO? Twórcy Kompanii Braci i Pacyfiku tłumaczą

Władcy przestworzy to nowy miniserial stworzony dla Apple TV+ przez ludzi odpowiedzialnych za kultowe, wielokrotnie nagradzane produkcje w postaci Kompanii Braci i Pacyfiku, które zostały wyprodukowane dla HBO. Producentami nowego dzieła są Gary Goetzman, Steven Spielberg oraz Tom Hanks. To kolejna podobna produkcja przeznaczona na mały ekran, która opowie o losach żołnierzy, w tym wypadku pilotów, podczas II wojny światowej. Budżet był gigantyczny, bowiem wyniósł 300 milionów dolarów, znacznie więcej niż 125 milionów za Kompanię Braci czy nawet 200 milionów potrzebne na stworzenie Pacyfiku.

Wiele osób zastanawiało dlaczego produkcją nie zajęło się HBO, które było domem dla poprzednich dwóch seriali. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Gary Goetzman, który wskazał, że chodziło głównie o możliwości budżetowe.

Według Goetzmana wcale nie chodziło o brak zainteresowania ze strony HBO.

Nalegali, żebyśmy to wyprodukowali. Nigdy nie zrobiliśmy nic innego dla telewizji poza HBO. Jednak zmieniają się zarządy, budżety czy stosunek tych sieci do robienia lub nie robienia niektórych rzeczy. Wszyscy jednak są bardzo mili. Naciskali na nas, żebyśmy to zrobili. A kiedy w końcu wpadliśmy na konkretny pomysł, a tam byli już nowi ludzie, to stało się oczywistym, że ich budżet nie da sobie z tym rady. Wtedypowiedział: "Spróbujmy z Apple TV+". I spotkaliśmy się z ich dwoma czołowymi kierownikami, którzy powiedzieli: "Hej, nie przekroczcie po prostu tej liczby w budżecie, a będziemy z wami. Zrobimy to." I tak zrobili i byli świetni.