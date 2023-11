Władcy przestworzy - zwiastun serialu wojennego. Takiego rozmachu nie było od Kompanii braci!

fot. Apple TV+

Władcy przestworzy to superprodukcja wojenna stworzona dla Apple TV+ przez Gary'ego Goetzmana, Stevena Spielberga i Toma Hanksa, czyli trio producentów, które wcześniej odpowiadało za widowiska Kompania Braci i Pacyfik. Budżet serialu wojennego to 300 mln dolarów. Apple TV+ nie oszczędzało na tym tytule.

Masters of the Air zostało stworzone na podstawie książki autorstwa Donalda L. Millera pod tym samym tytułem. Serial Apple TV+ opowie o siłach powietrznych USA, a dokładnie o amerykańskich pilotach walczących z nazistami. Jak zapowiada platforma, będzie to historia braterstwa, wykutego w odwadze, stracie i triumfie.

W roli głównej wystąpi Austin Butler. W obsadzie Masters of the Air znaleźli się także Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann oraz Raff Law. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, producentami są Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman. Serial będzie miał 10 odcinków.

Apple TV+ poinformowało, że Władcy przestworzy będzie dostępne od 26 stycznia.