Teela została obsadzona w aktorskim He-Manie. Znacie aktorkę z Riverdale

fot. materiały prasowe

Reklama

Trwa casting do aktorskiego filmu Masters of the Universe. Wiemy, że księcia Adama/He-Mana zagra Nicholas Galitzine, a teraz ogłoszono, kto zagra Teelę, czyli jego ważną fabularnie sojuszniczkę. Rolę dostała Camila Mendes, którą doskonale znają fani Riverdale z roli Veroniki. Według Deadline finałowy etap castingu odbył się dwa tygodnie temu. Aktorka pokonała w nim takie osoby jak Clara Rugaard, Alexandra Shipp oraz Quintessa Swindell.

fot. IMDb.com/© 2021 The CW Network, LLC. All Rights Reserved.

Kim jest Teela?

W serialu animowanym Teela pełni rolę kapitana gwardii królowej. Jest adoptowaną córką postaci zwanej Man-at-Arms (były różne tłumaczenia: Wojownik, Zbrojny mąż albo Zbrojny rycerz). W różnych wersjach animowanych historii była ona nawet miłością He-Mana i jako jedyna podejrzewała, że książę Adam i He-Man to jedna osoba.

Władcy Wszechświata - co wiemy o filmie?

Za reżyserię odpowiada Travis Knight, znany z Bumblebee czy świetnego filmu animowanego Kubo i dwie struny. Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jak twórcy chcą rozpocząć kinową przygodę He-Mana. Ostatnią wersję scenariusza napisał Chris Butler, opierając się na poprzednich szkicach Davida Callahama oraz braci Aarona i Adama Nee.

Camilla Mendes występowała ostatnio w takich filmach jak Musica, Do Revenge i Upgraded. Niedługo ruszy na plan kontynuacji klasyka Koszmar minionego lata.

Władcy Wszechświata - premiera w 2026 roku.