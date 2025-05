Brak marketingu to najlepszy marketing? TES IV: Oblivion Remastered świetnie się sprzedaje

Bethesda Softworks

Plotki na temat powrotu Obliviona w odświeżonym wydaniu krążyły w sieci od kilku miesięcy, jednak oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero 22 kwietnia. Wówczas opublikowano materiał zawierający zwiastun oraz wypowiedzi twórców, a jeszcze tego samego dnia gra trafiła do sprzedaży. Co ciekawe, premierze nie towarzyszyła żadna kampania marketingowa mająca na celu rozbudzenie zainteresowania odbiorców. Wygląda jednak na to, że nie było to potrzebne — tytuł radzi sobie świetnie nawet bez niej.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - recenzja gry

Jak ujawniła firma analityczna Circana, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jest trzecią najlepiej sprzedającą się grą tego roku w Stanach Zjednoczonych. Ustępuje jedynie dwóm nowym odsłonom popularnych serii — Monster Hunter Wilds oraz Assassin's Creed Shadows. Co jeszcze bardziej imponujące, dane te dotyczą wyłącznie sprzedaży i nie uwzględniają graczy ogrywających ten tytuł w ramach usługi Xbox Game Pass.

Warto również przypomnieć, że odświeżony Oblivion świetnie radzi sobie także na Steamie, gdzie w szczytowym momencie przyciągnął ponad 170 tysięcy graczy jednocześnie.