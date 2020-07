Wojna Światów - będzie 2. sezon. Jak go nakręcą w trakcie pandemii?

fot. FOX / Canal+

Wojna światów miała premierę w Polsce w październiku 2020 roku. Oficjalnie ogłoszono, że osadzona współcześnie historia doczeka się 2. sezonu. Ma liczyć on osiem odcinków. Prace na planie ruszą 13 lipca 2020 w Newport w Walii.

Czytamy, że studio Urban Myth, które odpowiada za realizację, zatrudniło koordynatora ds. Covidu, aby wprowadzić na planie reżim sanitarny. Takie osoby będą pracować przy każdym projekcie studia. Uzgodniono z władzami Walii, by ekipa i obsada mogła być regularnie testowana na koronawirusa - tak twierdzą informatorzy portalu Deadline. 10 lipca przeprowadzono dzień próbny, w którym wszystkie zasady można było sprawdzić w zastosowaniu.

Zasady są podzielone następująco. Gdy członek ekipy przychodzi na teren studia, jest mu mierzona temperatura i dostaje bransoletkę w specjalnym kolorze. Następnie udaje się do asystenta reżysera, któremu podaje swoje dane i dostaje opaskę na ramię w jeszcze innym kolorze. Ona daje do zrozumienia, w którym miejscu studia bezpiecznie ta osoba może się poruszać. Część ekipy ma na przykład czerwone opaski, które pozwalają im wejść na sam plan, ale nie mogą na nim przebywać, gdy aktorzy mają kręcić sceny.

Każdy też musi dostosować się do dystansu społecznego. Wyjątek od tej reguły jest zastosowany dla aktorów kręcących dane sceny, które wymagają bliskości i złamanie tej zasady jest konieczne. Wspomniany koordynator ds. Covidu cały czas jest na planie i analizuje sytuację na bieżąco.

- Na szczęście kręcimy serial osadzony w świecie, w którym nie ma zbyt dużo ludzi. To działa na naszą korzyść pod względem kreatywnym. Wojna Światów jest o człowieczeństwie i tym, co zrobisz w trakcie kryzysu. To co dzieje się w rzeczywistości w trakcie pandemii i jak ludzie się zachowują jest interesujące. 2. sezon wpłynie na emocje przez to, co wszyscy przeszliśmy jako kraj i świat - mówi producent.

Wojna Światów - data premiery 2. sezonu nie jest znana.