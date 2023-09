Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - zapowiedziano grę. Premiera w 2024 roku

fot. Outright Games

Powstanie gra na podstawie filmu Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos. Za jej stworzenie odpowiadać będzie zespół Outright Games, a więc studio specjalizujące się w produkcjach dla całych rodzin. Szczegóły trzymane są w tajemnicy. Zdradzono jednak, że historia osadzona zostanie kilka miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w filmie, a oprawa ma być zbliżona do tego, co mogliśmy zobaczyć na ekranie kina. Nie zabraknie również znanych lokacji.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ma zadebiutować w 2024 roku na PC i niesprecyzowanych jeszcze konsolach. Najpewniej jednak w tytuł ten będzie można zagrać na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Warto również przypomnieć, że fani TMNT nie mają ostatnio powodów do narzekań: niedawno na rynku pojawiło się DLC do dobrze ocenianego Shredder's Revenge, a także potwierdzono plotki i zapowiedziano grę Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.