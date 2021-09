Wojownik - powstanie serial MMA! Cobra Kai ma godnego przeciwnika?

Fot. Materiały prasowe

Wojownik to film sportowy z 2011 roku, który reżyserował Gavin O'Connor. Opowiadał o skłóconym rodzeństwie, w którym dwaj bracia decydują się wystartować w ogromnym turnieju mieszanych sztuk walki, w którym mają szansę wygrać 1 milion milion dolarów. Reżyser otwarcie mówił o kontynuacji i zrobieniu Warrior 2, jednak ten projekt nie doszedł ostatecznie do skutku. Jednak po dziesięciu latach Gavin O'Connor znalazł nowy sposób, by przywrócić tytuł do życia. Powstanie serial na podstawie filmu! Czy tym razem po raz kolejny możemy oczekiwać mieszanki MMA z rodzinnym dramatem?

Wojownik - kto będzie reżyserować serial?

Podczas wywiadu celebrującego 10. rocznicę debiutu Wojownika, Gavin O'Connor zdradził że serial kontynuujący spuściznę filmu jest w drodze. Podpisał umowę z Lionsgate, dzięki której napisze, wyprodukuje i wyreżyseruje wszystkie odcinki, które znajdą się później na różnych platformach streamingowych. Adair Cole pomaga przy tworzeniu scenariusza. Serial wstępnie ma taki sam tytuł, co oryginalna produkcja.

Wojownik - czy fabuła będzie kontynuować historię z filmu?

Serial Wojownik nie będzie zajmował się historią rodziny znanej z filmu. Tym razem skupi się na czterech zupełnie nowych wojownikach, dwóch kobietach i dwóch mężczyznach, którzy będą ze sobą rywalizować w kolejnej wersji Sparty. Serial będzie miał ducha oryginalnej produkcji i przedstawi powody, dla których każdy z bohaterów walczy.

Wojownik - bohaterowie i obsada serialu

Gavin O'Connor zdradził szczegóły na temat trzech z czterech postaci. Jedną z bohaterek jest więźniarką. Druga kobieta jest muzułmanką i lesbijką, jednak trzyma te kwestie w tajemnicy przed swoją konserwatywną rodziną. Jeden z męskich bohaterów nazywa się Bobby Watkins i żyje w Houston, walcząc by pomóc rodzinie wyrwać się z biedy. W tej roli został już obsadzony wojownik UFC, Daniel Cormier.

To na razie wszystko, co wiemy o serialu.