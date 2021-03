Ostatni gwiezdny wojownik: co z kontynuacją filmu? Nowe informacje

materiały prasowe

Ostatni gwiezdny wojownik to film uznawany za klasykę science fiction. Głównym bohaterem jest Alex Cogan, który mieszka w przyczepie kempingowej wraz z matką, babcią i młodszym bratem. Wolny czas zajmuje mu głównie automat z grą. Pewnego wieczora pobija rekord gry. Kilka godzin później zatrzymuje go tajemniczy samochód, którego kierowca przedstawia się jako właściciel automatu. Chłopak wsiada do auta i zostaje przetransportowany na pozaziemski statek kosmiczny... Gra była jedynie testem, w wyniku którego Alex został zwerbowany do bycia prawdziwym pilotem gwiezdnego statku.

W 2018 roku mówiono o filmie, który miał być częściowo rebootem, a częściowo kontynuacją produkcji z 1984 roku. Miało to być to typowe przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu, więc wiele wskazywało na to, że ktoś z pierwszej części może się pojawić w sequelu. Odpowiadający za film Gary Whitta obiecywał oddanie hołdu klasyce gatunku. Pracował nad scenariuszem razem z Jonathanem Betue'em.

Przez lata prace wydawały się stać w miejscu, a produkcją chcieli się zająć m.in. Steven Spielberg czy Seth Rogen. Teraz jednak Whitta podczas transmisji na Twitchu na swoim kanale potwierdził, że prace nad nowym filmem trwają i są bardzo blisko realizacji projektu. Twórca podzielił się też nowym materiałem koncepcyjnym. Zobaczcie: