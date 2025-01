The Killer's Game to film akcji, który jest już dostępny na platformie streamingowej Prime Video w ramach subskrypcji. Krytycy mieli dość mieszane opinie, ale widzowie docenili nowy akcyjniak J.J. Perry'ego – wybitnego kaskadera i protegowanego Chada Stahelskiego, współtwórcy Johna Wicka. Wszyscy zgodnie chwalą kapitalne sceny akcji oraz świetnie nakręcone walki. Jest to drugi projekt reżyserski Perry'ego po solidnie przyjętym filmie Dzienna zmiana, stworzonym dla Netflixa.

The Killer's Game – zwiastun

The Killer's Game – obsada

W głównej roli występuje Dave Bautista. Na ekranie pojawia się również wielu znanych aktorów, w tym gwiazdy kina akcji: Marko Zaror, Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Pom Klementieff, Daniel Bernhardt, Drew McIntyre oraz Ben Kingsley.

The Killer's Game – o czym jest film?

Głównym bohaterem produkcji jest Joe Flood, płatny zabójca, który zasłynął z tego, że eliminuje wyłącznie osoby, które na to zasługują. Pewnego dnia dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory i zostało mu tylko kilka miesięcy życia. W obliczu tej diagnozy Joe postanawia wystawić otwarty kontrakt na swoje życie, udostępniając zlecenie najlepszym zabójcom na świecie. Wkrótce jednak okazuje się, że w laboratorium popełniono błąd – Joe jest całkowicie zdrowy. Teraz musi stawić czoła swoim dawnym współpracownikom, którzy polują na jego życie.