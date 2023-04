Wojownik - teaser 3. sezonu. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline. 3. sezon popularnego Wojownika trafi do HBO Max (wówczas już samo Max w USA) już 29 czerwca 2023 roku. Wraz z ogłoszeniem daty premiery do sieci trafił pierwszy teaser zapowiadający dalszy rozwój konfliktów i efektowną akcję.

Wojownik - teaser 3. sezonu

Wojownik - o czym jest 3. sezon?

Jak czytamy w raporcie Deadline, historia rozgrywa się tuż po zamieszkach na tle rasowym, które miały miejsce w 2. sezonie. Mai Ling wykorzystuje powiązania z rządem, by umocnić swoją władzę. W tym samym czasie Ah Sahm (Andrew Koji) i Hop Wei muszą znaleźć nowy sposób na to, by przetrwać.

W obsadzie 3. sezonu są m.in. Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew, Dean Jagger, Tom Weston-Jones, Hoon Lee, Perry Yung, Langley Kirkwood, Miranda Raison, Chen Tang, Chelsea Muirhead, Mark Dacascos oraz Joe Taslim. Fani mogą zobaczyć nowego w obsadzie Dacascosa w teaserze. Ostatnio w kinach mogliśmy go oglądać w Johnie Wicku 3.

Twórca serialu Jonathan Tropper zapowiedział, że w połowie sezonu pojawi się wyjątkowa gwiazda w gościnnej roli. Ma ona oddać hołd Bruce'owi Lee w 50. rocznicę jego śmierci. Ma być to zrobione w wyjątkowy i poruszający sposób. Na ten moment tożsamość tej osoby pozostaje tajemnicą, ale najwyraźniej może być związana z Brucem Lee.