Tajna inwazja - kategoria wiekowa serialu MCU. Jedna z najwyższych w uniwersum

fot. materiały prasowe

Według brytyjskiej strony serialu Tajna Inwazja w Disney+ kategoria wiekowa została ustalona na 16+. Jest to więc odpowiednik filmowej kategorii wiekowej R, czyli treści nie są wskazane dla osób poniżej 16 roku życia. W historii uniwersum według brytyjskiego nazewnictwa tylko dwa tytuły Disney+ miały taką samą kategorię wiekową: Moon Knight oraz Wilkołak nocą. Wszystkie inne produkcje miały kategorię 12+.

W przypadku Moon Knighta ta kategoria nie jest do końca miarodajna. Początkowo ten serial miał mieć 12+ jak wszystkie inne, ale w ostatniej chwili podjęto decyzję o zmianie. Nigdy jednak powodów dokładnie nie opisano. Wszystko więc wskazuje, że Tajna inwazja może być pierwszym naprawdę dojrzałym treściowo serialem MCU skierowanym do starszego widza. 16+ to kategoria, którą miały też prawie wszystkie seriale oparte na komiksach Marvela, które swego czasu tworzono dla Netflixa. Wyjątkiem pozostaje Daredevil, który jako jedyny miał najwyższą kategorię 18+.

Tajna inwazja - opis fabuły

Historia skupia się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który odkrywa spisek na mocy którego zmiennokształtne istoty znane jako Skrulle chcą dokonać inwazji na Ziemię. Wprowadzają podwójnych agentów do najważniejszych miejsc na świecie. Tam, gdzie mogą zdobyć władzę i przywileje. A jako że Skrulle mogą upodobnić się do każdego, nikt nie wie do końca kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Fury wraz zaufanymi sojusznikami Everettem Rossem, Marią Hill oraz Skrullem Talosem, który żyje na Ziemi muszą się ścigać z czasem, by zapobiec inwazji i uratować ludzkość.

Tajna inwazja - premiera w Disney+ już w czerwcu. Wówczas się przekonamy, jak ta kategoria wiekowa wypada na ekranie.