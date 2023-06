Wojownik - pełny zwiastun 3. sezonu. Najlepszy serial akcji powraca!

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun 3. sezonu Wojownik proponuje to, do czego fani są przyzwyczajeni: ciekawą historię, widowiskowe i fantastycznie nakręcone walki i postacie z charakterem. Do grona niebezpiecznych wojowników granych przez Joe Taslima oraz Andrew Kojiego dołącza sama legenda gatunku kina kopanego, Mark Dacascos, którego popisy w trailerze możecie też dostrzec.

Wojownik - zwiastun 3. sezonu

Wojownik - sezon 3

Wojownik - o czym jest 3. sezon?

Jak czytamy w raporcie Deadline, historia rozgrywa się tuż po zamieszkach na tle rasowym, które miały miejsce w 2. sezonie. Mai Ling wykorzystuje powiązania z rządem, by umocnić swoją władzę. W tym samym czasie Ah Sahm (Andrew Koji) i Hop Wei muszą znaleźć nowy sposób na to, by przetrwać.

W obsadzie 3. sezonu są m.in. Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew, Dean Jagger, Tom Weston-Jones, Hoon Lee, Perry Yung, Langley Kirkwood, Miranda Raison, Chen Tang, Chelsea Muirhead, Mark Dacascos oraz Joe Taslim.

Wojownik - premiera w HBO Max odbędzie się 29 czerwca 2023 roku.