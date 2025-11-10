Wolverine nie boi się GTA 6! Insomniac Games podtrzymuje datę premiery gry

fot. SIE

Niedawno oficjalnie potwierdzono krążące po sieci plotki i przecieki, informując, że data premiery GTA 6 ponownie uległa zmianie. Wyczekiwana przez graczy produkcja, która miała trafić na rynek 26 maja 2026 roku, zadebiutuje dopiero kilka miesięcy później — 19 listopada. Można się spodziewać, że taka decyzja wpłynie na kalendarz wydawniczy innych twórców i wydawców, którzy zapewne nie będą chcieli konkurować z nowym dziełem Rockstar Games, już teraz wzbudzającym ogromne zainteresowanie.

Premiera GTA 6 znów przełożona! Graczy czeka jeszcze dłuższe oczekiwanie

Wygląda jednak na to, że Insomniac Games nie obawia się takiej rywalizacji. Na oficjalnym profilu studia w serwisie X pojawił się wpis, w którym ponownie potwierdzono wcześniej ogłoszoną datę premiery Marvel's Wolverine. Utrzymano, że gra zadebiutuje jesienią 2026 roku. Termin publikacji tego wpisu z pewnością nie był przypadkowy — informacja pojawiła się tego samego dnia, co wiadomość o opóźnieniu Grand Theft Auto VI. Twórcy najprawdopodobniej chcieli w ten sposób uspokoić graczy i zapewnić ic, że nie planują przesunięcia premiery.

