Premiera GTA 6 znów przełożona! Graczy czeka jeszcze dłuższe oczekiwanie

Stało się to, czego wielu się obawiało, a czego niektórzy się spodziewali. Data premiery GTA 6 ponownie uległa zmianie. Na nową odsłonę tej popularnej serii będziemy musieli poczekać kilka miesięcy dłużej.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  gta 6 
opóźnienie data premiery grand theft auto VI grand theft auto 6 gta VI
GTA 6 fot. Rockstar Games
Niedawno informowaliśmy o zmianach na stronie Rockstar Games, które część społeczności odebrała jako zapowiedź nadchodzących informacji dotyczących GTA 6. Niektórzy spekulowali, że wkrótce doczekamy się trzeciego zwiastuna. Niestety, zamiast nowego materiału wideo, do sieci trafiła mniej pozytywna wiadomość — data premiery Grand Theft Auto VI ponownie uległa zmianie, a na grę przyjdzie nam poczekać kilka miesięcy dłużej.

Nowa data premiery GTA 6 - kiedy zadebiutuje gra?

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie studia poinformowano, że GTA VI zadebiutuje nie 26 maja 2026 roku, jak wcześniej zakładano, lecz dopiero 19 listopada przyszłego roku. Komunikat jest bardzo krótki i nie zawiera wielu szczegółów — ograniczono się do stwierdzenia, że dodatkowy czas jest niezbędny, by dopracować grę i zapewnić jej odpowiednio wysoki poziom jakości. Twórcy podziękowali również za dotychczasowe wsparcie i cierpliwość fanów.

Cześć wszystkim,

Grand Theft Auto VI ukaże się w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

Przepraszamy za wydłużenie czasu oczekiwania, które i tak już było długie, jednak te kilka dodatkowych miesięcy pozwoli nam dopracować grę do poziomu, jakiego się spodziewacie i na jaki zasługujecie.

Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wsparcie. Choć trzeba będzie poczekać nieco dłużej, jesteśmy niezwykle podekscytowani, że wkrótce będziecie mogli doświadczyć stanu Leonida i powrotu do współczesnego Vice City.

Screeny z GTA VI - postacie i lokacje

Grand Theft Auto 6 w pierwszej kolejności zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W oczekiwaniu na debiut gry na sklepowych półkach możecie zapoznać się z ujawnionymi wcześniej screenami. 

Grand Theft Auto VI - screeny

Grand Theft Auto VI - screeny
fot. Rockstar Games
Źródło: rockstargames.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  gta 6 
opóźnienie data premiery grand theft auto VI grand theft auto 6 gta VI
