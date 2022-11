Wonder Man - Bob Odenkirk zagra w serialu MCU? Plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bob Odenkirk zakończył swoją ekranową przygodę jako Saul Goodman wraz z finałem serialu Zadzwoń do Saula. Nie dziwi zatem, że szybko stał się łakomym kąskiem dla twórców innych projektów odcinkowych. Jednym z nich może być Wonder Man, kolejny serial MCU, który powstaje dla platformy Disney+. Według nowego raportu portalu The Illuminerdi twórcy projektu chcą pozyskać Odenkirka w "kluczowej roli". Jak na razie jednak nie doszło do żadnych oficjalnych negocjacji w tej sprawie. Sugeruje się, że aktor mógłby wcielić się w menadżera tytułowego bohatera.

W główną rolę w produkcji wcieli się Yahya Abdul-Mateen II. Ponadto Ben Kingsley powtórzy swoją rolę Trevora Slattery'ego z MCU.

Wonder Man - o czym serial?

Wonder Man to superbohaterskie alter ego Simona Williamsa, syna znanego przemysłowca. Co ciekawe w komiksach na początku występował on jako przeciwnik Tony'ego Starka, którego firma stanowiła ogromną konkurencję dla jego spółki. Dzięki Baronowi Zemo Williams zyskał supermoce, w tym supersiłę i wytrzymałość. Ostatecznie dołączył do Avengers i rozpoczął udaną, aktorską karierę w Hollywood. Podobno właśnie wątek aktorki bohatera ma zostać mocno wyeksponowany w serialu, który ma według plotek być satyrą na Hollywood.