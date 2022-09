Rhea Seehorn z główną rolą w nowym serialu od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula

materiały prasowe

Breaking Bad i dziejący się w tym samym świecie serial Zadzwoń do Saula, to dwie niesamowicie dobrze oceniane produkcje, które na stałe weszły do kanonu telewizji. Twórcą obu produkcji jest Vince Gilligan, który zajmie się teraz tworzeniem nowej produkcji, tym razem skierowanej na platformę AppleTV+. Niezatytułowany projekt, opisywany jest jako przyziemny dramat gatunkowy.

Możliwość tworzenia seriali licytowało wiele platform oraz stacji telewizyjnych, ale wyścig ostatecznie wygrał serwis AppleTV+, który zaproponował od razu stworzenie przynajmniej dwóch sezonów. Według informacji portalu Deadline, budżet każdego odcinka ma wahać się między 13,5 do 15 milionów dolarów. W głównej roli wystąpi Rhea Seehorn, z którą showrunner pracował nad Zadzwoń do Saula. Tak wypowiedział się o nowym projekcie i współpracy z nią:

Po 15 latach uznałem, że czas zrobić sobie przerwę od pisania antybohaterów... a kto jest bardziej heroiczny niż genialna Rhea Seehorn? Już dawno temu nadszedł czas, by miała swój własny serial, a ja czuję się szczęśliwy, że mogę pracować nad nim razem z nią.

fot. AMC

Zobacz także:

Data premiery serialu nie jest na ten moment znana.