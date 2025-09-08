Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wonder Man będzie kolejnym serialem Marvela, który skupi się na nowym superbohaterze granym przez Yahyę Abdul-Mateena II. Produkcja ma zadebiutować w grudniu na Disney+.

Wonder Man to samodzielny serial

Na razie w sieci nie pojawiło się zbyt wiele materiałów promocyjnych z Wonder Mana. Fani wciąż czekają na zwiastun, który ma zostać opublikowany wkrótce. Natomiast w sieci pojawiła się plotka na X od użytkownika MTTSH, którego informacje czasami później okazują się prawdą. Informator przekazał, że widzowie raczej nie powinni liczyć na cameo w serialu.

Wonder Man to dość samodzielny [serial], więc nie spodziewajcie się cameo.

Przypomnijmy, że nowy serial będzie liczyć 8 odcinków, których długość jest różna. Najkrótszy z nich będzie trwać dwadzieścia kilka minut, a najdłuższy około czterdziestu kilku. Według niektórych doniesień produkcja Marvela ma przypominać tonem takie seriale jak Barry oraz Dolina Krzemowa.

Wonder Man - fabuła, obsada

Serial zaprezentuje perspektywę superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela.

W obsadzie są również Demetrius Grosse (Eric Williams/Grim Reaper), Byron Bowers, Ed Harris, Lauren Glazier,

Emmanuel McCord, Arian Moayed, Charlotte Ross i Jaspreet Sabrina Dosanjh. Do swojej roli Trevora Slattery'ego powrócił Ben Kingsley.