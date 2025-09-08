Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi
Fani Marvela niecierpliwie czekają na nowe zdjęcia i zwiastun do nadchodzącego serialu Wonder Man. Na razie muszą się zadowolić plotką o cameo, która nie napawa optymizmem.
Wonder Man będzie kolejnym serialem Marvela, który skupi się na nowym superbohaterze granym przez Yahyę Abdul-Mateena II. Produkcja ma zadebiutować w grudniu na Disney+.
Czytaj więcej: Znamy liczbę i długość odcinków Wonder Man! Ten serial będzie "listem miłosnym dla aktorstwa"
Wonder Man to samodzielny serial
Na razie w sieci nie pojawiło się zbyt wiele materiałów promocyjnych z Wonder Mana. Fani wciąż czekają na zwiastun, który ma zostać opublikowany wkrótce. Natomiast w sieci pojawiła się plotka na X od użytkownika MTTSH, którego informacje czasami później okazują się prawdą. Informator przekazał, że widzowie raczej nie powinni liczyć na cameo w serialu.
Przypomnijmy, że nowy serial będzie liczyć 8 odcinków, których długość jest różna. Najkrótszy z nich będzie trwać dwadzieścia kilka minut, a najdłuższy około czterdziestu kilku. Według niektórych doniesień produkcja Marvela ma przypominać tonem takie seriale jak Barry oraz Dolina Krzemowa.
Wonder Man - fabuła, obsada
Serial zaprezentuje perspektywę superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela.
W obsadzie są również Demetrius Grosse (Eric Williams/Grim Reaper), Byron Bowers, Ed Harris, Lauren Glazier,
Emmanuel McCord, Arian Moayed, Charlotte Ross i Jaspreet Sabrina Dosanjh. Do swojej roli Trevora Slattery'ego powrócił Ben Kingsley.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat