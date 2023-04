Wonder Man - gwiazda serialu Westworld blisko nowego projektu Marvel Studios

fot. Marvel

Wonder Man pojawił się w komiksach Marvela w 1964 roku w 9. zeszycie serii Avengers. Na początku był złoczyńcą, a pod koniec lat 70. został przebudowany w superbohatera. Simon Williams (prawdziwe imię postaci) w komiksach był też założycielem grupy West Coast Avengers. Gdy nie pracował jako superbohater, zajmował się aktorstwem i kaskaderką. Yahya Abdul-Mateen II zagra główną rolę w serialu MCU. Za sterami projektu stoją Destin Daniel Cretton (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) i Andrew Guest (Brooklyn 9-9), który pełni rolę głównego scenarzysty. Natomiast Cretton będzie producentem wykonawczym i prawdopodobnie wyreżyseruje jeden z odcinków.

Teraz pojawiły się informacje, że bliski dołączenia do obsady jest Ed Harris, aktor znany z serialu Westworld. Dziennikarz Jeff Sneider ujawnił, że ustalane są ostatnie szczegóły kontraktu. Nie podano informacji na temat jego roli, ale Harris często wciela się w antagonistów. Na razie nie ma informacji o innych osobach w obsadzie. Wcześniej plotkowano, że blisko produkcji są Bob Odenkirk i Courteney Cox.

Wonder Man - opis serialu

Historia dwóch aktorów walczących o przetrwanie w Hollywood w świecie Kinowego Uniwersum Marvela. Pytanie brzmi: jak wygląda Hollywood w świecie, w którym superbohaterowie są prawdziwi?

Serial Disney+ ma być "listem miłosnym do Los Angeles i całej branży filmowej", a twórcy i producenci dążą do klimatu seriali takich jak Dolina Krzemowa, Dave i Barry. Wspomniani w opisie dwaj aktorzy, to prawdopodobnie bracia Simon i Eric Williamsowie. Yahya Abdul-Mateen II zagra tego pierwszego, natomiast drugiego nie ujawniono, ale plotki sugerują, że wcieli się w niego Demetrius Grosse.