Fantastyczna Czwórka - scenarzysta filmu Avatar: Istota wody zajmie się projektem MCU

fot. Marvel Comics

Fantastyczna czwórka, nazywana często "pierwszą rodziną Marvela", to z pewnością jeden z najważniejszych filmów w historii całego Kinowego Uniwersum Marvela. Nie chodzi o kwestie fabularne - o tym przecież nic nie wiemy. Jest to jednak niezwykle istotna drużyna superbohaterów dla historii całego medium komiksowego, która wcześniej doczekała się dwóch słabych adaptacji. Kto zatem jak nie Marvel Studios powinien stworzyć wreszcie udany film z tymi postaciami?

Ostatnio jednak fani mają więcej wątpliwości jeśli chodzi o Kinowe Uniwersum Marvela i słusznie boją się o jakość najważniejszych projektów. Wygląda jednak na to, że fatalne wyniki finansowe Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz liczne głosy ze strony fanów, uderzające w jakość efektów, mogą przynieść pozytywne skutki. Studio wybrało teraz Josha Friedmana, który pracował nad scenariuszem do filmu Avatar: Istota wody i serialem Snowpiercer, aby przepisał na nowo scenariusz produkcji, którą wyreżyseruje Matt Shakman.

Jeff Kaplan i Ian Springer byli poprzednio wybrani do tego projektu, ale Friedman potencjalnie ma zmienić nieco ton produkcji. Kaplan i Springer są początkującymi scenarzystami komediowymi, więc pojawiły się spekulacje, że Marvel Studios chcąc mieć pewność sukcesu, zatrudnia bardziej doświadczonego twórcę w gatunku science fiction. Był współautorem scenariusza do filmu Wojna światów od Stevena Spielberga, a także pełnił rolę scenarzysty przy serialu Terminator: Kroniki Sary Connor. Pracował też nad serialem Fundacja, a także będzie współscenarzystą nowego filmu Kingdom of the Planet of the Apes.