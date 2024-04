Wonder Woman 1854 – Zack Snyder o pomyśle na niezrealizowany film. To byłaby brutalna wersja Diany Prince

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Po wielkim sukcesie pierwszej części Wonder Woman Warner Bros. i DC planowali kolejne filmy z serii. Po wielu latach Zack Snyder ujawnił szczegóły niezrealizowanego projektu z Dianą Prince, która miała pochodzić z alternatywnej rzeczywistości. Akcja filmu rozgrywałaby się w 1854 roku podczas wojny krymskiej, w której superbohaterka wzięłaby udział. Z całej produkcji uchowało się jedynie jedno zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Gal Gadot jako Wonder Woman w otoczeniu żołnierzy różnych nacji, która w lewej dłoni trzyma głowy odciętych żołnierzy.

Wonder Woman 1854 – zdjęcie i szczegóły niezrealizowanego pomysłu Zacka Snydera

Zack Snyder w rozmowie z magazynem Empire ujawnił nowe informacje o projekcie znanym jako Wonder Woman 1854. Reżyser wspomina, że chciał eksplorować historie alternatywnych wersji superbohaterki, która brałaby udział w różnych konfliktach, aby odnaleźć Aresa:

Pomysł był taki, że robiliśmy wczesną improwizację historii, która dotyczyła innych wcieleń Wonder Woman, opuszczających wyspę w poszukiwaniu Aresa. Mój pomysł był taki, że będzie podróżować po całym świecie, aby odnaleźć boga wojny i dotrzeć do każdego miejsca, w którym był rozgrywany jakiś konflikt.

Na polach bitew znalazłaby kochanków i wojowników, a oni zestarzeli się, bo ona jest nieśmiertelna. Byliby jej partnerami przez dziesięć lat albo mogliby zginąć w bitwie i prawdopodobnie dla wielu z nich było to smutne, ponieważ widzieli, jak zaczyna być miła dla następnego młodego żołnierza i mówili: „Och, ja jestem zastępowany”. Ale wszyscy faceci, których miała przy sobie, byli lojalnymi wojownikami, których poznała na polach bitew na całym świecie.

Ostatecznie historia miała doprowadzić Dianę do Steve’a Trevora, granego przez Chrisa Pine’a. Zack Snyder dodał, że nigdy nie powstała żadna wersja scenariusza Wonder Woman 1854, a do całego projektu stworzono tylko jedno zdjęcie autorstwa Stephena Berkmana. Reżyser wspomniał, że rozmawiali na temat tej produkcji na tyle długo, że w końcu zaczęła żyć własnym życiem.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1346545263788191744

Najseksowniejsze żeńskie postacie MCU i DCEU