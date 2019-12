Wonder Woman 1984 - Diana w centrum handlowym. Nowe zdjęcie

Wonder Woman 1984 to film komiksowy kontynuujący przygody Diany, w którą ponownie wciela się Gal Gadot. Jak sam tytuł głosi, akcja produkcji będzie rozgrywać się w latach 80. ubiegłego wieku, a Diana ponownie spotka się ze Stevem Trevorem. Wiadomo też, że Amazonka stanie także do walki z nową przeciwniczką znaną jako Cheetah.

W ramach promocji, do sieci trafiło dziś nowe oficjalne zdjęcie z produkcji. Przedstawia Wonder Woman w centrum handlowym, jak używa lassa by dostać się na wyższe kondygnacje budynku. Przypomnijmy, że lasso dominowało w oficjalnym zwiastunie filmu, co może oznaczać, że to właśnie ono będzie podstawowym orężem Diany w nadchodzącej produkcji. Zobaczcie zdjęcie na początku galerii:

Wonder Woman 1984 - zdjęcie

Za kamerą produkcji powraca twórczyni pierwszej części, Patty Jenkins. Ponadto, w obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Chris Pine i Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 - premiera w czerwcu 2020 roku.