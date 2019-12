Terry Gilliam miażdży Czarną Panterę: Ten film to jakaś bzdura

Terry Gilliam to znany brytyjski reżyser i jeden z członków grupy Monty Pythona, który poza swoją filmografią, słynie także z ciętego języka i mówienia dokładnie tego, co myśli. Czasem są to rzeczy miłe, innym razem niekoniecznie - w świetle nowego sporu o jakość filmów Marvela w kinie, Gilliam został zapytany o swój stosunek do całej sprawy, a jego odpowiedź może się nie spodobać niektórym fanom.

Jak twierdzi reżyser, filmy komiksowe "pochłaniają całe pieniądze, które można byłoby wykorzystać w szerszym i bardziej różnorodnym spektrum" jeśli chodzi o kino. Następnie odniósł się do kwestii produkcji Czarna Pantera, twierdząc, że uważa ją za szkodliwą. Jego zdaniem:

Nienawidzę Czarnej Pantery. Ten film doprowadza mnie do szału. On daje młodym czarnym dzieciakom wyobrażenie, że to jest coś, w co można wierzyć. Bzdura. Kompletna bzdura. Myślę, że ci, którzy stworzyli ten film, nigdy nawet nie byli w Afryce, a jedynie poszli po stylistę do wzorów afrykańskich tkanin i innych tego typu rzeczy... Naprawdę nie cierpię tego filmu, częściowo dlatego, że media cały czas mówiły przez niego o ważności i wpływie takich bzdur na innych ludzi.

Przypomnijmy, że na początku roku Gilliam również wypowiadał się na temat kina komiksowego - nazwał wówczas filmy MCU nudnymi i powtarzalnymi. Zaznaczył wówczas jednak, że Avengers: Wojna bez granic, całkiem mu się podobał.

