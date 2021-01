Wonder Woman 1984 - Warner Bros. zgłasza film do Oscarów. Gal Gadot o trzecim filmie

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 jest drugą odsłoną przygód tytułowej bohaterki, która ostatecznie nie zebrała zbyt wielu pochlebnych opinii. Podzielone opinie nie przeszkodziły jednak zapowiedzieć oficjalnie powstania trzeciej odsłony. Wcielająca się w bohaterkę Gal Gadot w rozmowie z Variety wyraziła nadzieję, że film będzie "ładnym zakończeniem".

Słowa aktorki można interpretować na różne sposoby. Czy chodziło o podsumowanie trylogii czy pożegnanie się z rolą? Podobnie jak oceny Wonder Woman 1984 - zdania w tej kwestii są podzielone.

Warner Bros.

Studio Warner Bros. zdecydowało się zgłosić film Wonder Woman 1984 do rozpatrzenia we wszystkich kategoriach 93. ceremonii rozdania Oscarów. W tym oczywiście dla najlepszego filmu i najlepszej aktorki dla Gal Gadot. Kristen Wiig, Robin Wright i Connie Nielsen zgłoszone zostały do kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, zaś Chris Pine i Pedro Pascal dla najlepszego aktora drugoplanowego. Myślicie, że produkcja ma szansę w najważniejszych kategoriach? Dajcie znać w komentarzach.

Pojawiła się też nowa informacja odnośnie rozszerzonej wersji Ligi Sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera. Serialowa wersja ma ponoć trafić na Blu-ray - tak podtrzymuje sam twórca. Jest to pokłosiem faktu, że nie wszystkie kraje mają dostęp do platformy HBO Max, gdzie ma być premiera czteroczęściowego serialu. Na oficjalne doniesienia trzeba jednak poczekać.

Zobacz także:

Wonder Woman 1984 - film wejdzie do kin w Polsce w lutym 2021 roku.