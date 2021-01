Wonder Woman 1984 - tak wygląda dublerka Gal Gadot na planie. Fani zachwyceni

fot. instagram.com/caitlinburles/

Premiera światowa Wonder Woman 1984 za nami. Dzięki temu dublerka Gal Gadot, Caitlin Burles mogła podzielić się zdjęciami z planu ze swojej pracy przy superprodukcji. Z jej postów na Instagramie wynika też, że poza byciem dublerką, była też jedną z Amazonek podczas początkowych zawodów na arenie.

Burles pracowała jako dublerka z Gal Gatot przy filmach Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości oraz Criminal. Nie jest ona kaskaderką, więc nie jest to zastępowanie aktorki w scenach akcji. Jej rola polega na zastępowaniu gwiazdy w różnych scenach, ,w których akurat jest to potrzebne. Na zdjęciach widzimy, że Burles była też na planie w scenach Diany, nie tylko Wonder Woman.

Więcej zdjęć i informacji o aktorce można znaleźć na oficjalnym Instagramie Caitling Burles. Premiera Wonder Woman 1984 w Polsce dopiero w lutym 2021 roku, jeśli kina zostaną otwarte.