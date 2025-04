Fani niezadowoleni z nieobecności TEJ postaci w Thunderbolts*! Reżyser odpowiada na zarzuty

fot. materiały prasowe

W komiksowym uniwersum Marvela Thunderbolts zaczynali jako drużyna złoczyńców podszywających się pod bohaterów, a Baron Zemo był ich przywódcą. Lata później Luke Cage przewodził drużynie więźniów w stylu Suicide Squad, choć żadna z tych koncepcji nie zostanie wykorzystana w MCU. Jedyną postacią, która ściślej trzyma się komiksowego pierwowzoru jest Bucky Barnes.

Reżyser filmu, Jake Schreier wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla Dexerto.

Thunderbolts* - wypowiedzi reżysera

Nie było przedstawionej mi wersji, w której byłoby to prawdą, począwszy od pierwszego szkicu, jaki przeczytałem. Od tego czasu nastąpiło kilka zmian wśród postaci, ale niezbyt dużych i Barona Zemo tam nie było. Wiem, że niektóre zakątki Internetu nie są z tego zbyt zadowolone.

Ostatni raz, kiedy postać Zemo pojawiła się w MCU (w tą rolę wcielił się Daniel Brühl), nastąpił w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Tam Zemo pracował u boku Sama Wilsona i Bucky'ego, jednak pod koniec serialu trafił do więzienia. Trudno powiedzieć, czy jego historia będzie jeszcze kontynuowana w MCU - wydaje się, że została ona już zamknięta.

Schreier odniósł się także do małego powiązania filmu z komiksami.

To zabawne, ponieważ wiem, że są inne zakątki Internetu, które chciałyby, aby to było coś więcej niż pierwsza odsłona Thunderbolts, w której, no wiesz, złoczyńcy podszywają się pod bohaterów. I myślę, że nasz film ma oddać hołd temu pomysłowi, ale podejść do niego z nieco innej strony.

Thunderbolts* - fabuła, data premiery

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 2 maja.