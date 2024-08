foto. materiały prasowe

Obcy: Romulus święci na świecie triumfy i podoba wielu fanom serii. Dla większości z nich jest to udana mieszanka ciekawych i nowych pomysłów z odwołaniami do poprzednich części. Reżyserowi bardzo na tym zależało, by wrócić do korzeni. Najlepszą osobą do ocenienia, czy ta sztuka się udała jest sam Ridley Scott, czyli reżyser pierwszego filmu z ksenomorfem. Fede Alvarez opowiedział o jego pierwszej reakcji po zobaczeniu Obcy: Romulus.

Był w kinie i chciałem od razu zobaczyć jego reakcję. Musiała być świeża, zaraz po seansie. Poszedłem do niego, usiadłem, poczekałem przy stoliku z notesem w ręce i długopisem obok, bo chciałem zapisać wszystko to, co mi powie. Pamiętam jego pierwszą reakcję, gdy do mnie przyszedł. Powiedział: "No co ja mogę powiedzieć? Jest kur***** dobry. To wielki film".

Fede Alvarez o współpracy z Ridleyem Scottem

Fede Alvarez jeszcze przed premierą Obcy: Romulus nie ukrywał swojej fascynacji oryginalnym filmem i podziwem dla jego reżysera. Sam Ridley Scott oferował swoje wnikliwe uwagi względem nowej odsłony w serii, którą zapoczątkował. Chociaż wielu reżyserów nie lubi, gdy inni wtrącają im się do pracy, to Fede Alvarez uznał to za coś dobrego:

Mieliśmy bardzo zdrową relację. Pomagał mi odnaleźć rzeczy, do których musiałem się odnieść, ale były też uwagi, z którymi kompletnie się nie zgadzałem. Robię to, co uważam, że reżyser powinien robić, czyli trzymać się swojego zdania. Nieważne, kto ci mówi, że robisz coś źle, to musisz mieć własne zdanie, bo inaczej tylko reagujesz na uwagi innych. Nikt nie chce reżysera, który tylko odnosi się do kolejnych uwag. Nawet producenci, którym czasem się wydaje, że tego właśnie by chcieli, to tak nie jest. Reżyser musi mieć mocne przekonania i walczyć o swoją wizję na film.

