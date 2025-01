Producent wyjaśnia zakończenie Johna Wicka 3. Dlaczego doszło do zdrady?

fot. Lionsgate

W 2025 roku w kinach zadebiutuje pierwszy spin-off Johna Wicka, czyli Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka z Aną de Armas. Po ostatniej części serii z Keanu Reevesem w roli głównej będzie trudno o wymyślenie kontynuacji z jego udziałem, ale studio ma wiele planów na filmy i seriale poboczne.

Basil Iwanyk, jeden z producentów serii, opowiedział o kontrowersyjnym zakończeniu Johna Wicka 3, w którym to Winston zdecyduje się strzelić do swojego przyjaciela przez co ten spada z dachu. Jakie stały za tym powody?

Musicie zrozumieć jedno. Przy pierwszym filmie powiedzieliśmy, że w świecie Johna Wicka każda osoba poza Helen [jego żoną] jest przeklęta, skażona i robiła w życiu okropne rzeczy. Uważam, że w Winstonie była część jego, która przed strzałem powiedziała mu: "Okej, dzięki temu będę mieć sztamę z The High Table. Wszystko będzie ze mną w porządku i dostanę szczęśliwe zakończenie." Myślę przy tym, że była też inna cząstka, która mówiła coś przeciwnego: "Okej, strzelę do niego, ale zrobię to w taki sposób, żeby przeżył, bo może mi się przydać w przyszłości." Gdyby wtedy [John Wick] umarł, to myślę, że Winston byłby na to gotowy. Ale jednocześnie nie miał mu za złe, że przeżył. Winston zawsze gra, kręci i planuje.

