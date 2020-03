Wonder Woman 1984 - ugnij kolano przed Amazonką. Nowe zdjęcie z filmu

Kampania promocyjna Wonder Woman 1984 zaczyna się powoli rozkręcać. W jej ramach w magazynie Total Film zaprezentowano teraz nowe zdjęcie z produkcji, jak również zamieszczono wywiad z reżyserką filmu, Patty Jenkins. Twórczyni zabrała głos m.in. na temat tego, jakie trudności czekały na nią w trakcie realizacji sequela, a także odniosła się do ekranowej stylistyki lat 80., którą starała się posiłkować w swojej pracy. Wygląda na to, że praca nad kontynuacją była dla Jenkins trudniejsza niż w przypadku Wonder Woman:

Sequel był dużo trudniejszy do nakręcenia... Podeszłam do sprawy ambitniej. Te wszystkie sekwencje ze statystami zawieszonymi na linach - to było ekstremalnie skomplikowane i czasochłonne. Każdy pracujący nad produkcją mógł też przecież stwierdzić: Daj już sobie z tym spokój, zróbmy to w CGI.

Reżyserka dodała:

Nie staraliśmy się stworzyć imitacji lat 80. Próbowaliśmy nakręcić film, jakby ten był po prostu kręcony w latach 80.

Zobaczcie nowe zdjęcie z Gal Gadot w tytułowej roli:

Wonder Woman 1984 - zdjęcie

Wonder Woman 1984 wejdzie na ekrany kin w Polsce 5 czerwca.