Wonder Woman 1984 - skąd krytyka filmu? Connie Nielsen zna odpowiedź

Warner Bros.

Connie Nielsen obecnie promuje film akcji Nikt. Podczas wywiadu dla Den of Geek zapytano ją o krytykę superprodukcji Wonder Woman 1984, w której gra Hipolitę. Dlaczego więc film spotkał się z taką niechęcią widzów? Według aktorki to kwestia ciągłego przesuwania premiery, które doprowadziło do nierealnych oczekiwań odbiorców.

Jej zdaniem wizja Patty Jenkins jest niezwykła, a brak normalnej premiery w kinach musiał być dla niej bolesny. Tak jeszcze omawiała kwestię krytyki Wonder Woman 1984:

- To musiało być bolesne, nie mogąc mieć normalnej premiery, która ciągle była przesuwana. To sprawia, że czujesz ciężar mając wielki blockbuster, który miał przynieść pieniądze, ale nie może, bo nie można go wprowadzić do kina. To działa psychologicznie w taki sposób, że wiele filmów wówczas wchodzi na dość niepewny grunt i są one poddawane surowej ocenie, co normalnie nie miałoby miejsca. Fakt, że przesuwano go tyle razy sprawił, że został on poddawany negatywnym analizom, na które nie zasłużył. To także drugi film serii, więc zawsze będzie porównywany do pierwszego.

Wonder Woman 1984 - premiera w Polsce już 1 kwietnia 2021 roku.