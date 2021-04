Wonder Woman 1984 - w filmie mógł pojawić się inny złoczyńca zamiast Maxwella Lorda

DC/Warner Bros.

W filmie Wonder Woman 1984 tytułowa bohaterka musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką Barbarą Minervą aka Cheetah oraz z demonicznym biznesmenem Maxwellem Lordem. Jednak okazuje się, że tego drugiego mogło w filmie nie być. Otóż w materiale zza kulis promującym wydanie na nośnikach fizycznych produkcji, Geoff Johns, który pomagał przy scenariuszu projektu zdradził, że rozważano, aby to Duke of Deception był przeciwnikiem głównej bohaterki. Jednak ostatecznie zdecydowano, żeby nie dawać kolejnego bóstwa jako antagonisty widowiska po Aresie z pierwszej części.

Dla przypomnienia Duke of Deception to w komiksach DC bóg manipulacji i kłamstw, który początkowo występował jako agent wysyłany przez głównie Aresa. W Wonder Woman 1984 zasugerowano, że jest to Dolos, grecki bóg oszustw.

W obsadzie widowiska pojawili się między innymi Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig i Connie Nielsen.