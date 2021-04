Godzilla kontra Kong hitem w VOD. Potwory lepsze od Wonder Woman i Snydera

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong to widowisko, które miało premierę na platformie HBO MAX tylko w USA. Podobnie jak przy Wonder Woman 1984 oraz Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera pierwsze informacje o oglądalności pochodzą od firmy analitycznej Samba TV.

Według statystyk Godzilla kontra Kong w pierwszych pięciu dniach wyświetlania 3,6 mln gospodarstw domowych oglądało przynajmniej pięć minut tej superprodukcji. Oznacza to, że zgodnie z wcześniej publikowanymi danymi, pobito wynik Wonder Woman 1984 (2,2 mln gospodarstw domowych) i filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (1,8 mln gospodarstw domowych).

Przypomnijmy, że Samba TV czerpie dane tylko z naziemnych telewizorów Smart. Ich statystyki potwierdzają jednak słowa Andy'ego Forssella z WarnerMedia, który powiedział, że Godzilla kontra Kong osiągnął najlepsze wyniki ze wszystkich filmów i seriali wprowadzonych do biblioteki HBO Max od kiedy platforma wystartowała. Do tego dodał, że to widowisko było oglądane przez widzów więcej niż raz. HBO Max nie publikuje szczegółowych danych na temat oglądalności.

Samba TV dodaje również, że Godzilla kontra Kong osiągnęła najwyższą oglądalność z pojedynczego dnia. Nie jest to też zaskoczeniem, że widzowie od razu rzucili się do obejrzenia oczekiwanego filmu właśnie w dniu premiery 31 marca.