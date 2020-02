Wonder Woman 1984 - Pedro Pascal zapowiada epicką scenę akcji w Białym Domu

Wonder Woman 1984 to jedno z najbardziej oczekiwanych widowisk kinowych tego roku. W produkcji tytułowa bohaterka, znana z kart komiksów DC zmierzy się z dwoma wrogami. Jednym z nich jest demoniczny miliarder Maxwell Lord. W pierwszym zwiastunie filmu możemy zobaczyć scenę akcji w Białym Domu, gdzie Diana walczy z kilkoma przeciwnikami. Pedro Pascal, który w filmie wciela się w postać Lorda w rozmowie z Entertainment Weekly zapowiedział, że będzie to epicka scena, a zbudowana replika budynku miała ukazać wiele szkód, które wynikną ze starcia tych dwóch sił, czyli Diany i Maxwella.

Drugą antagonistką filmu jest Barbara Minerva aka Cheetah. Kristen Wiig, która wciela się w czarny charakter stwierdziła w rozmowie z EW, że jej postać to tak naprawdę dwie osobowości. Jedna to miła przyjaciółka Diany, druga natomiast to ucieleśnienie zła. Reżyserka filmu Patty Jenkins zaznaczyła, że nie jest to typowa antagonistka.

Natomiast Chris Pine, który w filmie powraca do roli Steve'a Trevora zauważył, że jego bohater w widowisku jest całkowitym przeciwieństwem jego wersji z pierwszej części. Tamten Steve był zgorzkniałym żołnierzem, który widział wszelkie okropieństwa wojny. Natomiast nowy Trevor jest radosny, uśmiechnięty i widzi pozytywy życia. Jenkins porównała tę postać do Indiany Jonesa.

W rozmowie z EW gwiazda produkcji, Gal Gadot wypowiedziała się o przemianie Wonder Woman. Podczas, gdy w pierwszym filmie bohaterka nie rozumiała złożoności ludzkości, to w najnowszej części rozumie ją znakomicie przez dziesięciolecia przebywania z innymi.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w USA 5 czerwca.