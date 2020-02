Legion samobójców 2 - Harley Quinn na galowo na nowych zdjęciach z planu filmu

Obecnie trwają zdjęcia do produkcji Legion samobójców 2, czyli kontynuacji (lub częściowego rebootu) filmu Legion samobójców z 2016 roku. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia z planu widowiska. Najnowsze z nich prezentują Margot Robbie wcielającą się w produkcji w Harley Quinn. Jak widać bohaterka jest ubrana w suknię galową. Zdjęcia są dostępne poniżej.

Niewiele wiadomo na temat fabuły produkcji. Podobno w filmie tytułowa drużyna ma zmierzyć się z antagonistą, który jest pełnym gniewu, starym wojownikiem, żyjącym tylko dla wojny. Ponadto reżyser produkcji, James Gunn stwierdził, że nie należy za bardzo przyzwyczajać się do bohaterów widowiska, co znaczy, że wielu z nich zginie w czasie seansu. W obsadzie oprócz wspomnianej Robbie znajdują się między innymi Idris Elba, David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Joel Kinnaman, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi i Peter Capaldi.

Margot Robbie as Harley Quinn on set of ‘The Suicide Squad’ pic.twitter.com/QcnN03sWYw — best of margot (@badpostmargots) February 12, 2020

Legion samobójców 2 - premiera filmu w USA 6 sierpnia 2021 roku.