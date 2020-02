Wonder Woman 1984 - Gal Gadot w złotej zbroi na okładce. Nowe zdjęcia z filmu

Wonder Woman 1984 to kontynuacja widowiska Wonder Woman z 2017 roku opowiadającego o losach znanej z kart komiksów DC tytułowej bohaterki będącej księżniczką Amazonek. Entertainment Weekly zamieściło w sieci okładkę nowego numeru swego magazynu, na której znajduje się Gal Gadot w złotej zbroi swojej bohaterki, w której zobaczymy ją w filmie. Ponadto pojawiły się kolejne zdjęcia z produkcji. Materiały możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W obsadzie produkcji oprócz wspomnianej Gal Gadot znajdują się Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde. Reżyseruje Patty Jenkins.

Wonder Woman 1984 okładka

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w USA i Polsce 5 czerwca.