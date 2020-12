Wonder Woman 3 powstanie - to już oficjalne. Patty Jenkins i Gal Gadot powrócą

Warner Bros.

Choć Wonder Woman 1984 po jednoczesnej premierze w kinach i na platformie HBO Max spotyka się z coraz chłodniejszym przyjęciem wśród krytyków i widzów, studio Warner Bros. już teraz zdecydowało się oficjalnie ogłosić, że w przyszłości zobaczymy film Wonder Woman 3. Ujawniono, że trzecią część ekranowych przygód Amazonki ponownie wyreżyseruje Patty Jenkins, a w roli głównej raz jeszcze zobaczymy Gal Gadot.

Jenkins będzie także odpowiadać za scenariusz produkcji, przy czym nie wiadomo, jak wygląda jej harmonogram prac na tym polu - przypomnijmy, że reżyserka w najbliższej przyszłości zrealizuje projekt Star Wars: Rogue Squadron, który powinien zadebiutować w kinach w grudniu 2023 roku, jak również skupi się na filmie Kleopatra z Gadot w tytułowej roli. W związku z tym spekuluje się, że Wonder Woman 3 mogłaby ukazać się w 2024 lub 2025 roku.

Wygląda też na to, że Wonder Woman 1984 naprawdę dobrze radzi sobie w platformie HBO Max. Jak przekonuje wiceprezes WarnerMedia, Andy Forssell:

Film pobił rekordy i przerósł nasze najśmielsze oczekiwania związane z kluczową widownią i pomiarami konsumenckimi w trakcie pierwszych 24 godzin obecności w serwisie - zainteresowanie, które obserwujemy, z całą pewnością utrzyma się także po weekendzie. Żyjemy w trudnych czasach, więc to naprawdę dobre, by dać całym rodzinom opcję cieszenia się tym podnoszącym na duchu filmem w domu, podczas gdy oglądanie go w kinach jest w chwili obecnej wykluczone.