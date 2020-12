Wonder Woman 1984 - recenzje są coraz gorsze. Rekordowy wynik w box office

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 ostatecznie debiutuje w kinach przed końcem roku w Stanach Zjednoczonych (oraz jednocześnie na platformie HBO Max). Choć nie jest to rewelacyjne otwarcie, to jednak mamy do czynienia z najlepszym wynikiem box office w czasach pandemii. Ile zarobił w pierwszy weekend nowy film z udziałem Gal Gadot?

Studio Warner Bros. nie chce na razie podać oficjalnych wyników filmu. Dziennikarze portalu Deadline podają jednak, że filmowi Patty Jenkins uda się osiągnąć najlepszy rezultat w czasach pandemii. Wonder Woman 1984 przekroczy kwotę 10 mln dolarów, co sprawia, że jest to wynik lepszy od Tenet (9,3 mln dolarów) oraz Krudowie 2 (9,7 mln dolarów). W normalnych warunkach takie liczby zostałyby uznane za katastrofalne, ale ze względu na pandemię koronawirusa, jest to przyzwoity wynik.

Warner Bros.

Wynik kasowy powinien cieszyć Warner Bros. tym bardziej, ponieważ film otrzymuje coraz gorsze recenzje krytyków. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes ma 65% pozytywnych recenzji (186 pozytywnych i 99 negatywnych), co daje średnią ocenę na poziomie 6.30/10. To sprawia, że produkcja straciła "znaczek świeżości" przyznawany przez serwis świetnie ocenianym filmom. Nieco lepiej prezentuje się ocena fanów, która wynosi 73% pozytywnych reakcji.

Film zadebiutował również na HBO Max, co sprawia, że wiele informacji o samym filmie trafiło do sieci. Mamy chociażby ciekawostkę dotyczącą niespodziewanego cameo męża Gal Gadot oraz jej dwóch córek. Dla Gadot była to niezwykle ważna scena, która ma miejsce pod koniec filmu. W jednym z wywiadów dodała, jak wiele znaczy dla niej wcielanie się w Wonder Woman i ile zmieniło to w jej życiu. Nie dokonałaby tego bez wsparcia swojej rodziny, co sprawia, że ich krótki udział w produkcji nabiera jeszcze większego znaczenia.

Z DCEU do MCU? Reżyserka Patty Jenkins na swoim Twitterze zdradziła, że chciałaby kiedyś nakręcić filmy o Spider-Manie lub Czarnej Wdowie. Są to bohaterowie Marvela, zatem oznaczałoby to otwartość Jenkins na współpracę z Marvel Studios. Twórczyni filmów o Wonder Woman wymienia jeszcze Supermana. Zobaczcie wpis:

https://twitter.com/PattyJenks/status/1342982630363418624

Zobacz także:

Zanim Pedro Pascal wystąpił w filmie Wonder Woman 1984, miał już okazję wejść w świat tytułowej Amazonki. Było to w (nie)sławnym pilocie serialu NBC z Adrianne Palicki w roli głównej. Zobaczcie zrzut ekranu z odcinka: