Więcej duetu Deadpool i Wolverine? Nowa plotka

Deadpool & Wolverine osiągnął ogromny sukces komercyjny, zebrał dobre recenzje i cieszy się świetnymi opiniami widzów. Film stał się jednym z największych hitów 2024 roku. Nic więc dziwnego, że rozważana jest kontynuacja wspólnych przygód tego duetu. Jak donosi znany z wiarygodnych przecieków MyTimeToShineHello, w Marvel Studios rozpoczęły się już rozmowy na ten temat. Innymi słowy, choć prowadzone są wstępne dyskusje, minie jeszcze trochę czasu, zanim zostaną podjęte oficjalne decyzje.

Deadpool & Wolverine – co dalej z postaciami?

Według wcześniejszych plotek obaj bohaterowie mają odegrać kluczowe role w finale Sagi Multiwersum. Pojawią się w dwóch superprodukcjach: Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Dokładne role Deadpoola i Wolverine'a w fabule, w której Avengers zmierzą się m.in. z Doktorem Doomem, nie są jeszcze znane. Fani jednak nie mogą się doczekać ich interakcji z Avengers i innymi postaciami.

Na razie to tylko plotki. Żadne źródła z Marvel Studios ani twórcy filmu Deadpool & Wolverine nie odnieśli się do nich, i raczej – jak to bywa w podobnych sytuacjach – nie zrobią tego, dopóki nie zapadną konkretne decyzje.