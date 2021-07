Wonder Woman pomogła - bogowie Olimpu z New 52 wskrzeszeni. Wszyscy poza jednym

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatnich latach DC miało spory problem z ekspozycją bogów olimpijskich w swoich komiksach. Nie dość, że począwszy od ery New 52 ich losy przedstawiano w oderwaniu od historii Wonder Woman i ludzkiej cywilizacji, to jeszcze twórcy decydowali się czasami na dziwaczne zabiegi, pokazując choćby Hefajstosa jako... gigantycznego ogra.

Wygląda jednak na to, że w trakcie obecnej ery Infinite Frontier możemy liczyć na powrót klasycznych wizerunków greckich bóstw. W zeszycie Wonder Woman #775 tytułowa bohaterka wraz z Deadmanem trafiła bowiem do Cmentarzyska Bogów, gdzie spotkała strażnika świata umarłych, posługującego się tytułem Keeper of the Grounds. Ten ostatni rzucił Amazonce wyzwanie w postaci pojedynku na zagadki - protagonistka wyszła z niego zwycięsko, dzięki czemu potężny byt zgodził się na masowe zmartwychwstanie bogów Olimpu. Wszystkich poza Chaosem; Diana musiała bowiem wybrać jedno z bóstw, aby wciąż było ono zakładnikiem strażnika.

Dzięki temu do świata DC wrócili m.in. Hades, Hefajstos, Hera, Atena, Apollo i Hermes.

Wonder Woman #775 - plansze

Warto dodać, że Infinite Frontier z artystycznego punktu widzenia jest wielkim przedsięwzięciem, które docelowo ma zespolić całe multiwersum DC i mocniej niż dotychczas zaakcentować kontynuację wydarzeń, do których dochodziło na przestrzeni kolejnych dekad.