Do czego użyłbyś Kamienia Nieskończoności? Ta postać zamawia lody i zabija szkolnych kolegów

Kamienie Nieskończoności to bez dwóch zdań jedne z najważniejszych przedmiotów współczesnej popkultury. Choć w pierwszej kolejności kojarzymy je z Thanosem, w świecie Marvela znajdują się one w centrum aktualnie wydawanego wydarzenia Infinite Destinies, w ramach którego kolejni herosi podążają śladami nowych posiadaczy artefaktów.

Ostatnią odsłoną cyklu jest zeszyt Amazing Spider-Man Annual #2, pokazujący zmagania Pajączka z Star. Postać tę wprowadzono do uniwersum w 2019 roku w serii Captain Marvel; młoda Ripley Ryan, ofiara trudnego dzieciństwa i szkolnych prześladowań, w wyniku eksperymentu genetycznego stała się hybrydą człowieka i Kree, co zapewniło jej nadnaturalne moce. Od tego momentu przedstawia się ją najczęściej jako antybohaterkę.

Sęk w tym, że gdy Adam Warlock postanowił połączyć Kamienie Nieskończoności z konkretnymi istotami, chcąc w ten sposób ochronić artefakty, Star została zespolona z Kamieniem Rzeczywistości. Wygląda na to, że przez taki obrót spraw przedmiot trafił w niepowołane ręce. Ryan zaczęła go bowiem wykorzystywać m.in. do ratowania psów ze schroniska, zmuszania innych osób do przynoszenia bohaterce lodów czy zamordowania dawnego prześladowcy ze szkolnych lat, którego części ciała Star przemieściła w różne miejsca.

Antybohaterka użyła kamienia tak wiele razy, że w trakcie konfrontacji z próbującym jej przemówić do rozsądku Spider-Manem artefakt został rozładowany - odzyskanie jego pełnej mocy zajęło dobrych kilka minut.

Amazing Spider-Man Annual #2 - plansze

W całej serii przewija się motyw krytyki działań Warlocka. W zeszycie Captain America Annual #1 Czarna Wdowa stwierdziła wprost, że oddanie Kamieni Rzeczywistości nie do końca stabilnym mentalnie postaciom może zrodzić wielkie zagrożenie.