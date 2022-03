Marvel użył prawdziwego imienia Pocahontas. Po zarzutach o seksualizację postaci przeprasza

Marvel

Przez ostatnie kilkanaście dni Marvel musiał mierzyć się z coraz bardziej przybierającą na sile serią zarzutów o seksualizację postaci o imieniu Matoaka, którą wprowadzono w mającym swoją premierę 16 lutego zeszycie King Conan #3. Organizacje reprezentujące rdzennych Amerykanów i przedstawiciele innych środowisk zwracali uwagę na to, że Matoaka to prawdziwe imię żyjącej na przełomie XVI i XVII wieku Indianki, którą świat zapamiętał jako słynną Pocahontas.

Pod wpływem nacisków opinii publicznej scenarzysta serii King Conan, Jason Aaron, wystosował specjalne oświadczenie, w którym przeprasza za "nierozważne" nadanie nowej postaci tego samego imienia co historycznej Pocahontas:

Ta nowa bohaterka jest obdarzoną nadnaturalnymi mocami, żyjącą od przeszło tysiąca lat księżniczką z przeklętej wyspy, którą przeniosłem do świata pastiszu i mrocznej w tonacji fantasy - moim zamiarem nigdy nie było to, by odzwierciedlała którąkolwiek z prawdziwych osób. Powinienem był lepiej zrozumieć rzeczywiste znaczenie jej imienia i jego oddziaływanie, a także odkryć, że jego użycie nie jest właściwe. Rozumiem oburzenie wszystkich tych, którzy są spadkobiercami dziedzictwa prawdziwej Matoaki - z powodu cierpienia, którego im przysporzyłem, chcę ich teraz przeprosić. W ramach przeprosin przekazałem swoje wynagrodzenie za stworzenie tego zeszytu organizacji National Indigenous Women's Resource Center.

Wiemy także, że imienia Matoaka nie zobaczymy już ani w cyfrowej edycji, ani w ewentualnych dodrukach zeszytu King Conan #3 - o takim fakcie poinformował Marvel, nie wyjawiając jednak, jakie imię będzie teraz nosiła postać.

Krytycy wprowadzenia przez Aarona Matoaki akcentowali, że twórcy opowieści seksualizują nie tylko wygląd bohaterki, ale i jej genezę. Komiksowa Matoaka zakochała się więc w jednym z kolonizatorów, by później go zabić. Jej ojciec uznał jednak, że taki akt wierności jej plemieniu jest niewystarczający i koniec końców wygnał ją z wyspy. Jakby tego było mało, bohaterka próbowała również uwieść Conana.

Warto zauważyć, że Disney w animacji Pocahontas z 1995 roku także zmienił historię osoby z prawdziwego świata, ukazując ją jako kobietę, która zakochała się w kapitanie Johnie Smithie i próbowała go później obronić przed własnym ojcem. W rzeczywistości Matoaka miała zaledwie 12 bądź 13 lat, gdy po raz pierwszy spotkała Smitha - oboje byli przyjaciółmi, choć nigdy nie połączyła ich romantyczna relacja. Według doniesień rdzennych Amerykanów Matoaka została później pojmana i zgwałcona przez kolonistów; w 1614 roku wyszła za mąż za plantatora tytoniu, Johna Rolfe'a, przyjmując następnie chrześcijaństwo i zmieniając imię na Rebecca. Kobieta zmarła w Anglii w 1617 roku.

