Wonder Woman już jest w DCU! James Gunn zdradza ciekawostki na temat Koszmarnego Komando

Na początku pierwszego odcinka najnowszego serialu DC - Koszmarne Komando, zobaczyliśmy wydanie wiadomości, w których wspomniano o Kirke i jej grupie Synów Themysciry, którzy mają jej pomóc w osiągnięciu celu - objęcia władzy nad mitologiczną wyspą.

Jak donosi ComicBookMovie, James Gunn i Dean Lorey podzielili się kilkoma nawiązaniami, które możemy znaleźć w pierwszych dwóch odcinkach serialu. Wśród nich najważniejszą kwestią jest Wonder Woman.

Showrunner zdradził, że bohaterka jest już aktywna w nowym uniwersum DC, ale nie jest jeszcze znana na całym świecie i dla wielu osób jest raczej plotką. Gunn doprecyzował, że jego zdaniem akcja serialu to moment, w którym ludzie zaczynają wierzyć w istnienie jej i Themysciry, choć wciąż wielu wątpi w historię o wyspie zamieszkanej wyłącznie przez kobiety. „Ludzie po prostu zaczynają być świadomi tego” - dodaje.

Wśród innych ciekawostek możemy znaleźć informacje o tym, że:

Koszmarne Komando jest w jakimś stopniu połączone z przyszłorocznym Supermanem,

Potwierdzono, że wydarzenia z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad miały miejsce i to właśnie tam zginął syn Ricka Flaga Seniora,

Potwierdzono także wydarzenia z serialu Peacemaker,

Postać Ricka Flaga Seniora będzie się zmieniać i dojrzewać na ekranie wraz z kolejnymi produkcjami, w których się pojawi. Gunn zdradza, że poza Koszmarnym Komando, zobaczymy go także w Supermanie oraz drugim sezonie Peacemakera,

Zadano też pytanie na temat tożsamości Amazonek, które widzimy w serialu. Gunn jednak nie zdradził kim dokładnie są, ponieważ nie chciał, by jego słowa stanowiły element kanonu.

Więcej na temat Themysciry i Amazonek z pewnością dowiemy się w nadchodzącym serialu Paradise Lost, który ma przedstawić wydarzenia poprzedzające te, zanim pojawiła się Wonder Woman.

Czym jest Koszmarne Komando?

To serial animowany o zespole złożonym z nadnaturalnych istot i potworów, którzy są tajnym oddziałem organizacji ARGUS. Celem jest ochrona księżniczki Pokolistanu, Ilany Rostovic przed czarownicą Kirke. Jest to pierwsza produkcja DC, która należy do zresetowanego nowego uniwersum filmowo-serialowego, które powstało po tym, gdy na czele DC Studios znaleźli się James Gunn i Peter Safran.

Pierwsze dwa odcinki Koszmarnego Komando są już dostępne na platformie Max.