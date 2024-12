Ana de Armas z miotaczem ognia. Aktorka kopie tyłki jak John Wick w nowym wideo

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka to pierwszy kinowy spin-off serii John Wick, który opowiada o tytułowej balerinie. Należy ona do grupy zabójczyń, którą poznaliśmy w trzeciej części serii. Wideo ukazuje pracę Any de Armas z kaskaderami oraz wiele ujęć, w których aktorka imponująco wykonuje sceny walki. Choreografia została opracowana przez kaskaderów znanych z serii John Wick pod nadzorem Chada Stahelskiego, współtwórcy tego uniwersum. Za kamerą stoi Len Wiseman (Underworld). Poza dynamicznymi scenami walk, Armas spotyka Johna Wicka i sieje zniszczenie, używając miotacza ognia.

Ballerina – wideo

Zobaczcie sami!

Ballerina - co wiemy o fabule?

Historia rozgrywa się pomiędzy trzecią a czwartą częścią Johna Wicka. Szczegóły fabularne są nadal owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że główna bohaterka pragnie pomścić rodzinę, a aktualnie znajduje się pod opieką Winstona oraz Charona w hotelu Continental.

Ballerina - obsada

Poza Aną de Armas na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Anjelica Huston, Keanu Reeves, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus oraz Ian McShane.

Ballerina - premiera w kinach w czerwcu 2025 roku.

John Wick - najpotężniejsze postacie filmowej serii