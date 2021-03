Wonder Woman na niezamiennych tokenach. Twórca DC został milionerem dzięki kryptowalucie

Jose Delby/DC

Jak donosi serwis Comic Book Resources, pracujący dla DC w latach 70. i 80. m.in. przy historiach z Wonder Woman, 87-letni rysownik Jose Delbo został właśnie milionerem dzięki sprzedaży kryptowaluty, która była tematycznie powiązana z jego dawnymi ilustracjami przedstawiającymi Amazonkę. W trakcie specjalnej aukcji twórca pozbył się więc niezamiennych tokenów, które w ostatnim czasie osiągnęły wartość 1,85 mln USD.

Niezamienny token (NFT) to jeden z rodzajów kolekcjonerskiej kryptowaluty, który reprezentuje wyjątkowe aktywo, wyrażone w formie pracy graficznej czy materiału wideo (trzeba dodać, że istnieją one wyłącznie w formie cyfrowej, nie zaś fizycznej). Jego posiadacz nabywa więc podpisaną i limitowaną wersję pracy, stając się jednocześnie dysponentem wszystkich niekomercyjnych praw autorskich do niej.

W przypadku Delbo tokenami kryptograficznymi były ilustracje ze stworzonej przez niego z innym rysownikiem, Hackatao, serii Bohaterki - Supergwiazdy, m.in. ta przedstawiająca Wonder Woman podtrzymującą kulę ziemską. Na aukcji pojawiły się one w kilku wersjach; pierwsza z tych, które możecie zobaczyć w poniższej galerii, liczyła 129 kopii (każda z nich została sprzedana za ok. 3 tys. USD), natomiast druga, zatytułowana Heroines - Weight of the World, doczekała się stworzenia tylko jednego egzemplarza, którego wartość osiągnęła przeszło 300 tys. USD.

Heroines - Superstars

W trakcie tej samej aukcji Delbo sprzedał inne tokeny związane m.in. z Batmanem, Deadpoolem, Batgirl, Supergirl i Darthem Vaderem.