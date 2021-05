Czy Wonder Woman potrafi latać? Jest ostateczna odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wśród fanów DC od długiego czasu trwa debata na temat tego, czy komiksowa Wonder Woman opanowała umiejętność latania. Różni twórcy przez lata podchodzili do tej kwestii w sposób niezobowiązujący; czasami więc Amazonka faktycznie przemieszczała się w powietrzu, by w innym miejscu tę jej zdolność tłumaczyć wykonywaniem niezwykle dalekich skoków. Teraz ostatecznie ujawniono, czy bohaterka potrafi latać w głównym uniwersum powstałym po starcie wydarzenia Infinite Frontier.

W zeszycie Wonder Woman #772 przebywająca obecnie w Walhalli protagonistka w jednej z sekwencji faktycznie latała, co wprawiło pomagającego jej Thora w osłupienie. Nie jest na razie jasne, na jakiej dokładnie zasadzie działa umiejętność lotu Diany, jednak wiemy, że kwestia ta zostanie wyjaśniona w najbliższej przyszłości.

Wonder Woman #772 - plansze

Przypomnijmy, że Amazonka latała już również m.in. w animowanych serialach o Lidze Sprawiedliwości czy w filmie Wonder Woman 1984.