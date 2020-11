Wonder Woman nie widząc walczy lepiej niż sam Daredevil. Spójrzcie sami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wszyscy miłośnicy komiksów superbohaterskich doskonale wiedzą, że Daredevil nie ma sobie równych jeśli chodzi o walkę bez zdolności widzenia - jego pozostałe zmysły są na tyle wyostrzone, że heros potrafi pokonać najbardziej wymagającego wroga. Wygląda jednak na to, że Diabeł Stróż właśnie został na tym polu zdetronizowany.

W zeszycie Wonder Woman #766 atak Hrabiego Vertigo nie tylko doprowadził do zniszczenia Niewidzialnego Samolotu tytułowej bohaterki, ale i ją oślepił. Amazonka zdała sobie jednak sprawę, że trzymając w dłoni Lasso Prawdy w swojej głowie widzi ona wymiar, w którym dostrzega ludzkie ruchy zanim faktycznie się wydarzą. Gdy naprzeciw niej stanęła cała armia pomocników Vertigo, Diana zawiązała lasso wokół swoich oczu, ruszając do walki.

Przedarcie się przez strzelających do niej wrogów zajęło Wonder Woman dosłownie chwilę. Wykorzystując fakt dostrzegania ludzkiego strachu, heroina z wielką elegancją i szybkością zaczęła powalać kolejnych przeciwników. Koniec końców dotarła do samego Vertigo, niszcząc urządzenie, za pomocą którego antagonista doprowadził do jej oślepienia.

Wonder Woman #766 - plansze

W tym samym zeszycie pokazano, że nieoczekiwany sojusznik Diany, Maxwell Lord, ponownie przeszedł na ścieżkę zła.