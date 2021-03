Wonder Woman wraca w nowym stroju. Królową Amazonek jest teraz ktoś inny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Wraz z startem wydarzenia Infinite Frontier historia Wonder Woman rozpoczyna się na nowo. Przypomnijmy, że w finale eventu Dark Nights: Death Metal bohaterka poniosła śmierć, przyczyniając się do ostatecznego pokonania Mrocznego Wszechświata. Teraz, po reboocie uniwersum, Diana odrodzi się w Walhalli (i przywdzieje nowy kostium) - warto wspomnieć, że doszło do tego po tym, gdy heroina odmówiła przyłączenia się do tzw. Kwintesencji, grupy potężnych bytów stojących na straży multiwersum.

Na tym jednak nie koniec. Jeszcze w trakcie rozważania propozycji wejścia w skład Kwintesencji Wonder Woman mogła zobaczyć, jak zmieniła się rzeczywistość po jej śmierci. Jednym z pierwszych miejsc, które dostrzegła w swoich wizjach, była jej macierzysta Temiskira. Podczas nieobecności Diany Hippolita zadecydowała o przeprowadzeniu turnieju, który miał na celu rozstrzygnąć, kto zostanie nową Wonder Woman i królową Amazonek. Tytuły te przypadły w udziale Nubii, czarnoskórej siostrze Diany, która jako jedyna przeżyła spotkanie z głową Meduzy.

Zobaczcie sami: