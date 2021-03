Wonder Woman: Ragnarok. Amazonka będzie ratować Asgard - jest też wiewiórka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Travis Moore/DC

Donosiliśmy już Wam, że Wonder Woman po swojej śmierci w finale wydarzenia Death Metal przebudziła się w Walhalli. Jak ujawnia teraz 770. zeszyt serii z jej udziałem, Amazonka zostanie w Asgardzie uniwersum DC na dłużej - to właśnie ona może powstrzymać nadchodzący w tym świecie Ragnarok.

Najnowszy komiks o heroinie zdradza w dodatku, że Diana przebywa w Walhalli tak długo, iż zapomniała swoje superbohaterskie alter ego. Krocząc po nowym dla niej terytorium na jej drodze ostatecznie pojawia się wiewiórka o imieniu Ratatosk (według mitologii nordyckiej to jedno ze zwierząt, które obgryzały Yggdrasil). Stworzenie prosi Amazonkę o pomoc i prowadzi ją w kierunku umierającego Drzewa Świata - jeśli żywot rośliny dobiegnie końca, zdarzenie to zapoczątkuje Ragnarok.

Z całej sekwencji wynika, że to właśnie Wonder Woman jest tą postacią, która może ocalić Yggdrasil i zatrzymać nadchodzącą zagładę. Wygląda na to, że Diana podejmie się zadania - tym bardziej, że już odkryła, iż z Asgardu w tajemniczych okolicznościach zniknęły wszystkie Walkirie.

