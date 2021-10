Serena Williams jako Wonder Woman. Opis fabuły prezentuje się dziwacznie

DC/DIRECTV/Critical Mass

Serwis Screen Rant zamieścił na swojej stronie materiały promujące cyfrowy komiks Serving Up Justice: Featuring Serena Williams and Wonder Woman #2, będący efektem współpracy DC Comics, DIRECTV i Critical Mass. Komentatorzy w sieci już teraz wieszczą, że może to być jedna z najdziwniejszych tego typu opowieści od lat. Wszystko przez ujawniony wraz z grafikami opis fabuły.

I tak słynna tenisistka obudzi się na korcie zniszczonym w wyniku tajemniczego ataku. Niedługo później spotka małą dziewczynkę, która wyjawi, że ktoś porwał jej rodziców - dziecko o pomoc chce prosić superbohaterkę o przydomku Wonderous Serena. Williams w tym samym momencie dostrzeże plakat pokazujący, że w tej rzeczywistości jest ona przywodzącą na myśl Wonder Woman heroiną.

Opis fabuły potwierdza, że tenisistka trafi do innej części multiwersum, a za porwanie rodziców dziewczynki mają odpowiadać "retroboty". Zobaczcie plansze promocyjne:

Serving Up Justice: Featuring Serena Williams and Wonder Woman #2 - plansze

Komiks Serving Up Justice: Featuring Serena Williams and Wonder Woman #2 już niebawem będzie dostępny w sieci całkowicie za darmo.