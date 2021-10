Peter Parker właśnie stracił prawa do nazwy "Spider-Man". O co tu w ogóle chodzi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Amazing Spider-Man #75, który stanowi początek nowej ery w komiksowej historii Pajączka, określonej już wcześniej jako "Beyond". Z rolą scenarzysty na dobre pożegnał się Nick Spencer, natomiast kostium herosa przywdziewa teraz Ben Reilly. Na tym jednak nie koniec. Jak się właśnie okazało, Peter Parker nie może dłużej korzystać z nazwy "Spider-Man".

Peter i Ben, obaj w strojach Pajączka, spotkali się w trakcie rutynowej misji na ulicach Nowego Jorku. Później postanowili wspólnie wybrać się na kolację, w trakcie której Reilly wyjawił, że pracuje teraz dla korporacji Beyond, "wielonarodowego konglomeratu, który w ciągu ostatnich lat wpadł w szał wydawania pieniędzy". Co ciekawe, wśród firm, które przejęło przedsiębiorstwo, znalazło się m.in. należące wcześniej do Petera Parker Industries (swego czasu kontrolę nad nim próbował uzyskać Doktor Octopus).

W pakiecie z Parker Industries Beyond nabyło także wyłączne prawa do posługiwania się nazwą "Spider-Man". To właśnie dlatego Reilly otrzymał nowy kostium bohatera, a korporacja wsparła go dodatkowo dostępem do najnowocześniejszych technologii.

Amazing Spider-Man #75 - plansze

Spekuluje się, że Beyond może teraz wykorzystywać wizerunek Spider-Mana do swoich kampanii reklamowych - wiele z nich będzie budzić sprzeciw opinii publicznej z uwagi na ich biznesową nieetyczność.