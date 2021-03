Wonder Woman vs Steppenwolf - fragmenty ze Snyder Cut [TYLKO U NAS]

HBO Max

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera będzie kompletnie inną wersją filmu niż ta, którą w 2017 roku widzieliśmy na ekranach kin. HBO Max stworzyło szansę dla Zacka Snydera, aby mógł zaprezentować własną wizję na Ligę Sprawiedliwości.

Z okazji zbliżającej się premiery filmu otrzymaliśmy dwie wcześniej niepublikowane sceny. W pierwszej widzimy starcie Wonder Woman ze Steppenwolfem, zaś w drugiej członkowie tytułowej drużyny zastanawiają się czy użyć mother box do wskrzeszenia Supermana. Dziennikarze biorący udział w dniu prasowym dostali ekskluzywny dostęp do wykorzystania scen. Recenzje filmu Snydera znajdziecie już na naszej stronie. Poniżej materiał wideo (w momencie publikacji poniższych scen w innych miejscach w sieci nie zobaczycie):

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja liczyć będzie ok. czterech godzin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutuje w Polsce na HBO GO 18 marca. Dostępna będzie w trzech wersjach: z napisami, lektorem oraz dubbingiem.